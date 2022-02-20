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Gündem Başkan Erdoğan'dan ''1915 Çanakkale Köprüsü'' kararı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan ''1915 Çanakkale Köprüsü'' kararı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:31:00 -
Başkan Erdoğan'dan ''1915 Çanakkale Köprüsü'' kararı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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