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Gündem Başkan Erdoğan'a teşekkür edip açıkladı: Türkler sayesinde satış yapabileceğiz
Gündem

Başkan Erdoğan'a teşekkür edip açıkladı: Türkler sayesinde satış yapabileceğiz

Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, "Türkiye'nin buraya gelmesiyle iki ülke için kazanımlarımız olacağı gibi bölgedeki diğer ülkelerde de üretim ve satış yapabileceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 19:03:00 - 2021-10-18 19:03:31

Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, 3 ay gibi kısa sürede Türkiye ile ilişkilerin hızlı şekilde ilerlediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz ve bu iş birliğine çok güzel bir şekilde bakıyoruz. Gelecek, Türkiye ve Angola için iyi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti kapsamında başkent Luanda'daki imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lourenço, ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını söyledi.

Lourenço, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz ve bu iş birliğine çok güzel bir şekilde bakıyoruz. Gelecek, Türkiye ve Angola için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Luanda seferlerine başladığını hatırlatan Lourenço, iki ülke ilişkilerinin 3 ay gibi kısa sürede hızla ilerlediğine dikkati çekti.

Lourenço, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada kabul ettiğimiz için onur duyuyoruz. Ben önce Türkiye'ye ziyarette bulunmuştum. 3 ay önce Ankara'daydım ve samimi bir şekilde dostluklarımızı pekiştirdik. Oradaki ziyaretimizde önemli iş birliği anlaşmaları imzaladık. Bu ziyarette de yine birkaç önemli anlaşmayı biraz önce imzaladık" diye konuştu.

THY'nin Luanda seferlerini haftada 2 kez düzenleyeceği bilgisini paylaşan Lourenço, bu seferlerin Angola için çok önemli olduğunu ve iki ülke insanlarını birbirine yakınlaştıracağını vurguladı.

Angola Türk yatırımcılar için bölgedeki diğer ülkelere kapı olacak

Angola'nın Türk yatırımcılar için önemine işaret eden Lourenço, Türk yatırımcıların Angola'ya gelmesiyle diğer ülkelerde de ticaret ve yatırım yapma imkanı bulabileceklerinin altını çizdi.

Lourenço, "Afrika ülkeleri arasında Angola daha iyi ve modern olmaya çalışıyor. Türkiye'nin buraya gelmesiyle iki ülke için kazanımlarımız olacağı gibi bölgedeki diğer ülkelerde de üretim ve satış yapabileceğiz" dedi.

Erdoğan'ın Angola ziyareti kapsamında iki ülke arasında eğitim, gümrük, tarım ve medya gibi farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Afrika turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'dan sonra Togo ve Nijerya'yı ziyaret ederek resmi temaslarda bulunacak.

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