Bir dönem bütün Türkiye onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?
Henüz 10 yaşındayken felsefe bilgisiyle Türkiye'nin tanıdığı "Filozof Atakan" lakaplı Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Son haliyle merak uyandıran genç isim, açık lisede eğitim gördüğünü açıklarken üniversitede fizik okumak istediğini ve birden fazla yabancı dil öğrendiğini anlattı. Henüz 10 yaşındayken felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla tanınan ve "Filozof Atakan" lakabıyla hafızalara kazınan Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu.