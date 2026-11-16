Bir dönem bütün Türkiye onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?

Küçük yaşta kitaplara olan ilgisiyle dikkat çeken Atakan'ın eğitim hayatına ilişkin açıklamaları şaşırttı. Genç isim, neden açık liseyi tercih ettiğini ve gelecekte hangi mesleği yapmak istediğini anlattı. Atakan Kayalar, 2020 yılında henüz 10 yaşındayken bir kitapçıda çekilen görüntüleriyle tanındı. Felsefe, psikoloji ve düşünce tarihi üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Atakan, kısa sürede "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlandı.