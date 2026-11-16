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Bir dönem bütün Türkiye onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?

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Bir dönem bütün Türkiye onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?

Henüz 10 yaşındayken felsefe bilgisiyle Türkiye'nin tanıdığı "Filozof Atakan" lakaplı Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Son haliyle merak uyandıran genç isim, açık lisede eğitim gördüğünü açıklarken üniversitede fizik okumak istediğini ve birden fazla yabancı dil öğrendiğini anlattı. Henüz 10 yaşındayken felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla tanınan ve "Filozof Atakan" lakabıyla hafızalara kazınan Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu.

#1
Foto - Bir dönem bütün Türkiye onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?

Küçük yaşta kitaplara olan ilgisiyle dikkat çeken Atakan'ın eğitim hayatına ilişkin açıklamaları şaşırttı. Genç isim, neden açık liseyi tercih ettiğini ve gelecekte hangi mesleği yapmak istediğini anlattı. Atakan Kayalar, 2020 yılında henüz 10 yaşındayken bir kitapçıda çekilen görüntüleriyle tanındı. Felsefe, psikoloji ve düşünce tarihi üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Atakan, kısa sürede "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlandı.

#2
Foto - Bir dönem bütün Türkiye onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?

Yaşıtlarından farklı ilgi alanlarıyla tanınan Atakan, ilerleyen yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Aradan geçen zamanın ardından hem son hali hem de eğitim hayatı yeniden merak edildi. Atakan Kayalar, eğitim hayatına ilişkin merak edilenleri katıldığı bir programda anlattı. Açık öğretim lisesinde okuduğunu belirten Kayalar, bu kararı neden aldığını da açıkladı.

#3
Foto - Bir dönem bütün Türkiye onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?

Atakan, "Açık öğretim tercih etmemin sebebi daha rahat olduğunu düşünüyorum" sözleriyle okul tercihini anlattı. Felsefeye ilgisini sürdüren Atakan, gelecekte üniversitede fizik eğitimi almak istediğini söyledi. Akademik çalışmalar yapmayı ve bilimsel makaleler yazmayı hedeflediğini belirten genç isim, öğrenmeye olan ilgisinin devam ettiğini ifade etti.

#4
Foto - Bir dönem bütün Türkiye onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?

Atakan Kayalar, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşabildiğini, Antik Yunancayı anlayabildiğini anlattı. Arapça, Portekizce ve İspanyolca öğrenmeye de devam ettiğini söyledi. Kendisine verilen "Filozof Atakan" lakabına ilişkin de konuşan Kayalar, "Antik Yunan'da filozof, bilgiyi seven insan demektir. Bu anlamda filozof olduğumu düşünüyorsanız doğru düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bir dönem bütün Türkiye onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?

Kitaplarla bağını koparmadığını anlatan Atakan, günde yaklaşık dört saatini okumaya ayırdığını söyledi. Özellikle Nietzsche ve Spinoza'nın eserleriyle ilgilendiğini belirten Kayalar, kitaplara ulaşmakta yaşadığı maddi güçlükler nedeniyle bazı eserleri PDF formatında okuduğunu da açıkladı.

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Yorumlar

Dürüst

Akıllı bir çocuk bu evladimiza Kur'an Kerim ve İslami ilimler öğretilse ne güzel olur. inşeAllah öğretilir. Hem dünyası kurtulur hemde ahireti. Dua ediyoruz
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