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Yaşam Görüntüler mest etti! Kış yaklaşırken zirvelerde ortaya çıktılar
Yaşam

Görüntüler mest etti! Kış yaklaşırken zirvelerde ortaya çıktılar

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bitlis ile Siirt il sınırına yakın dağlık bölgede kış öncesi yüksek kesimlere yönelen yılkı atları, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Bitlis ile Siirt sınırına yakın dağlık alanda yılkı atları, kış mevsimi öncesi zirvelere doğru hareket ederken görüntülendi. Siyah, beyaz, kahverengi ve kırçıllı renkleriyle dikkat çeken at sürüsü, sarp dağ yamaçlarında özgürce dolaşırken görenleri kendine hayran bıraktı.

 

Sonbaharın yavaş yavaş yerini kışa bıraktığı bölgede, dağların doğal örtüsüyle bütünleşen yılkı atlarının oluşturduğu manzaralar, doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Doğanın kalbinde özgürce yaşamlarını sürdüren yılkı atlarının görsel şölen sunan anları, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ve doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntülendi.

 

Bölgenin doğal güzelliklerini yansıtan görüntüler, yılkı atlarının özgür yaşamını ve bölgenin eşsiz coğrafyasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yılkı atları karla kaplı Munzur’da görüntülendi! 3 bin 300 rakımda özgürce dolaşıyorlar
Yılkı atları karla kaplı Munzur’da görüntülendi! 3 bin 300 rakımda özgürce dolaşıyorlar

Yaşam

Yılkı atları karla kaplı Munzur’da görüntülendi! 3 bin 300 rakımda özgürce dolaşıyorlar

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