Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Cezasını buldu
Antalya'da sosyal medyadan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen zanlı cezasını buldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen zanlı tutuklandı.
Gözaltına alındı
Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler olduğu tespit edilen şüpheli C.K. (47), Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi uyarı! Diplomasi bitti silahlar konuştu! Uluslararası sistem meşruiyetini kaybetti!