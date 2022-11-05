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Gündem Başkan Erdoğan'a Gaziantep'te büyük sürpriz
Gündem

Başkan Erdoğan'a Gaziantep'te büyük sürpriz

Gaziantep'te metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek olan Gaziray'ın açılış programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Yücel Arzen ve orkestrası tarafından "Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yarın değil, hemen şimdi" şarkısı ile karşılama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 17:47:00 - 2022-11-05 17:47:24

Gaziantep’te Başpınar-Oduncular arasında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek olan Gaziray’ın açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, ilk sürüşün ardından geldiği İstasyon Meydanı'ndaki garda sürpriz bir mini konser düzenlendi.

Erdoğan'ın salona girmesinin ardından piyano başında bulunan Yücel Arzen ve orkestrası tarafından "Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yarın değil, hemen şimdi" şarkısı seslendirildi.

Şarkıyı ayakta dinleyen Erdoğan, mini konserin ardından konuşmasını yapacağı sahneye geçti.

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