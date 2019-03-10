Başkan Erdoğan: Zillet ittifakını ayaklarımızın altına alacağız

Partisinin Adana mitinginde halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana'da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bu seçime nasıl giriyoruz? Meydanı görüyorsun Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah. Cumhur İttfakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana'da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız. Cumhur İttfakı günü birlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak sokaklarda meydanlarda kurulmuştur. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi kuruldu. Biz bu ittifakı terör saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk.

"Kılıçdaroğlu sen korkaksın"

Kılıçdaroğlu sen korkaksın korkak. Ancak FETÖ'cülerle sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. Bu ittifak biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar devam edecek. Adana'dan Cumhur İttifakı'nın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar.

Taksim'de ezan'ın ıslıklanmasına sert tepki!

Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediye'ye terbiyesizlik ettiler. Ezan'a sahip çıkmayanlar, yarın öbür gün düşman kapıya dayandığında tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar.

Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

"Zillet ittifakını çıldırtacağız"

Değerlerimize saldıranlara göz yummamız mümkün değil. Bu siyaset meselesi değil onur meselesi. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak evlatlarımızın bakamayız. AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız, konsolide olacağız. Adana'da 16 belediye ile gümbür gümbür bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız. Zillet ittifakını çıldırtacağız. 4,5 yıl daha ülkemin başındayım. Adana'da da büyükşehir ve ilçe belediyelerle bu hizmeti vermeye devam edeceğiz.

Adana'da 45 katrilyon yatırım yaptık. Bu yıl içinde stadyumu tamamlıyoruz. Eski stadyumun yerine de inşallah millet bahçesi yapacağız. Adana Şehir Hastanesi bin 550 yatağıyla hizmet veriyor.

Kimlik sıkıntısı var. 9 kez seçime girdi hep kaybetti. Aynı orada olduğu gibi burada da bırakamıyor. Bırak git. CHP'ye bu zulüm yeter artık

Adana'da 5 adet sağlık tesisimin yapımı sürüyor. 15'i ihale sürecinde... Adana'ya 178 km uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 427 km'ye çıkardık.

Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Çift hatlı bu yolu hızlı tren standardına çıkarıyoruz.