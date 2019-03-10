0553 313 94 23

Başkan Erdoğan: Zillet ittifakını ayaklarımızın altına alacağız

Adana mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana'da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız." dedi.

10 Mart 2019 Pazar 13:32
Başkan Erdoğan: Zillet ittifakını ayaklarımızın altına alacağız

Partisinin Adana mitinginde halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana'da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bu seçime nasıl giriyoruz? Meydanı görüyorsun Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah. Cumhur İttfakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana'da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız. Cumhur İttfakı günü birlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak sokaklarda meydanlarda kurulmuştur. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi kuruldu. Biz bu ittifakı terör saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk.

"Kılıçdaroğlu sen korkaksın"

Kılıçdaroğlu sen korkaksın korkak. Ancak FETÖ'cülerle sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. Bu ittifak biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar devam edecek. Adana'dan Cumhur İttifakı'nın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar.

Taksim'de ezan'ın ıslıklanmasına sert tepki!

Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediye'ye terbiyesizlik ettiler. Ezan'a sahip çıkmayanlar, yarın öbür gün düşman kapıya dayandığında tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar.

Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

"Zillet ittifakını çıldırtacağız"

Değerlerimize saldıranlara göz yummamız mümkün değil. Bu siyaset meselesi değil onur meselesi. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak evlatlarımızın bakamayız. AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız, konsolide olacağız. Adana'da 16 belediye ile gümbür gümbür bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız. Zillet ittifakını çıldırtacağız. 4,5 yıl daha ülkemin başındayım. Adana'da da büyükşehir ve ilçe belediyelerle bu hizmeti vermeye devam edeceğiz.

Adana'da 45 katrilyon yatırım yaptık. Bu yıl içinde stadyumu tamamlıyoruz. Eski stadyumun yerine de inşallah millet bahçesi yapacağız. Adana Şehir Hastanesi bin 550 yatağıyla hizmet veriyor.

Kimlik sıkıntısı var. 9 kez seçime girdi hep kaybetti. Aynı orada olduğu gibi burada da bırakamıyor. Bırak git. CHP'ye bu zulüm yeter artık

Adana'da 5 adet sağlık tesisimin yapımı sürüyor. 15'i ihale sürecinde... Adana'ya 178 km uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 427 km'ye çıkardık.

Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Çift hatlı bu yolu hızlı tren standardına çıkarıyoruz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:32
  1. Mersin
  2. Adana
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 90 - Bahçeşehir Koleji: 73
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Uzmanlardan korkutan sosyal medya..
    4. Deniz üstünde baltalı dehşet! "Bu..
    5. Ulusoy’dan engelli esnafa akülü..
    6. Polis, su sayacı çalan hırsızı yakaladı
    7. AK Parti Alifuatpaşa seçim irtibat..
    8. Nilüfer’de tiyatro zamanı
    9. AK Parti'nin Adana mitingi
    10. Kastamonu’da gerçekleştirilen özel..
    11. Sempatik dededen gençlere altın öğüt
    12. ADASU HES nehrini temizliyor
    13. Nişantaşı Üniversitesi'nden "Kadının..
    14. Büyükşehir’den çiftçiye yılda 7 Milyon..
    15. İnönü Caddesine alternatif yolda sona..
    16. Başkan Alemdar: Serdivan’daki birlik..
    17. Esed rejimi 8 yıl sonra aynı yerde..
    18. ’La Fonten Orman Mahkemesinde’..
    19. MHP’li kadınlardan Kadınlar Gününe..
    20. Kadınlar günü etkinlikleri söyleşi ve..
    21. Çocuğu boks makinesi yerine koyup..
    22. BBP'den ÖTV açıklaması: Özel..
    23. Arapça şarkı ve şiir okuma yarışması..
    24. Mehmet Özhaseki'nden Bay Kemal'a..
    25. İBB son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz..
    26. Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı! 1..
    27. Kiraladığı aracı yakan adam gözaltında
    28. "Bunlar Bremen Mızıkacıları ittifakı"
    29. TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkarigücü: 4 -..
    30. Binali Yıldırım, Erdoğan’la nasıl..
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor