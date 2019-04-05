Başkan Erdoğan yerinde inceledi! Çok yakında açılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyarette bulundu.05 Nisan 2019 Cuma 00:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağına yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.
Erdoğan çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Engelli bir kişiyle yakından ilgilenen Erdoğan, sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
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