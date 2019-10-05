Başkan Erdoğan: Yeniden yollara düşme vakti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı.05 Ekim 2019 Cumartesi 23:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sırasında İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Erdoğan, paylaşımda, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerine yer verdi.
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