Başkan Erdoğan: Yeniden yollara düşme vakti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sırasında İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Erdoğan, paylaşımda, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!" ifadelerine yer verdi.

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