Başkan Erdoğan Vestel'i işaret etti, hisseler uçuşa geçti!

Vestel Elektronik Sanayi hisse senetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu" konuşması esnasında güçlü yükseldi.

Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulama kararını açıklarken, "Onların iPhonu varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var." sözlerine yer verdi.

Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte sert yükselen Vestel Elektronik hisse sneetlerinde günlük yükseliş yüzde 7'yi aştı.