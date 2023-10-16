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Spor Başkan Erdoğan ve Montella diyaloğu
Spor

Başkan Erdoğan ve Montella diyaloğu

Yeniakit Publisher
2023-10-16 12:54:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya maçının ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella ile görüştü.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da düzenlenecek finallere katılmayı garantiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da millilerin bu başarısını telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum" cümlelerine yer verdi.

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