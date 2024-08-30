Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan anı defterine bakın ne yazdı

30 Ağustos kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan, Mustafa Kemal'in mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada; "Büyük zafer Cumhuriyet'in ilanına giden yolu açtı. Toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Erdoğan Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajında "Türkiye vizyonumuzu hayata geçirene kadar kararlılıkla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan şunları söyledi:

"Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra, Cumhuriyetin ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelması'na dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından, 30 Ağustos programına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul ederek devam edecek.