Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret düzenledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan imzası sonrasında bir konuşma yaparken "Büyük ve güçlü Türkiye'yi evlatlarımıza emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Saldırıların cephesi genişlese de yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.
