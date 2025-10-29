  • İSTANBUL
Gündem Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Gündem

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan imzası sonrasında bir konuşma yaparken "Büyük ve güçlü Türkiye'yi evlatlarımıza emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Saldırıların cephesi genişlese de yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

 

 

3
Yorumlar

Yorumlar

Orhan

Bırakalım şu boş ziyaretleri. Özümüze dönelim

Dünya yapay zekayla uğraşırken

Bizde boş yatakta nöbet bekliyoruz veya Akropolisi ziyaret ediyoruz
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )

