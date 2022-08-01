Başkan Erdoğan: Türkiye'ye artık elleri boş dönmüyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Trabzonspor heyeti ile en son 2 yıl önce yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek ve hasbihal ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Karadeniz fırtınasının siz kıymetli mensuplarıyla tekrar beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle her birinizi, tüm sporcularımızı 2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonluğunuz dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum. Zorlu ve son ana kadar rekabetle geçen bir sezon sonunda elde edilen bu şampiyonlukla sizler tüm Trabzonspor camiasına, Trabzonspor'a gönül veren herkese gerçekten büyük bir sevinç yaşattınız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren, bu tarihi başarıda emeği ve alın teri olan herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğunu önceki gün Süper Kupa'yı da evine götürerek adeta taçlandırmıştır. Takımımızın yakaladığı bu ivmeyi inşallah başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere uluslararası müsabakalarda da sürdürmesini bekliyorum. Yarın kuruluşunun 55. yıl dönümünü kutlayacak olan Trabzonspor'un hırs, azim, mücadele, sebat, istikrar ilkelerinden taviz vermeden başarı çıtasını çok daha yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. İnşallah bizler de son 20 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türk sporunun güçlenmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Nitekim Türkiye'nin devasa yatırımlarımız ve sağladığımız destekler sayesinde sporda makus talihini yendiğini memnuniyetle görüyoruz. Bizden önce spor kulüplerimizin en önemli sıkıntılarından biri ihtiyaçlarını dahi görecek stadyumlara sahip olmamalarıydı. Birçok takımımızın şöyle eli yüzü düzgün stadyumu yoktu. Mevcut stadyumların çoğu da kullanım ömrünün sonuna gelmişti. Göreve gelir gelmez bu sorunu çözmek için hemen harekete geçtik. Şimdiye kadar aralarında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin de olduğu 36 stadyumun yapımını tamamladık. Halihazırda 7 tanesinin yapımı, 3 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor."

"Sporcularımız artık Türkiye'ye elleri boş dönmüyor"

Trabzon'a 41 bin seyirci kapasiteli stadyumla birlikte 62 spor tesisi kazandırdıklarına değinen Erdoğan, "Aynı şekilde ülkemizin dört bir köşesini kapalı spor salonlarıyla halı sahalarla basketbol, voleybol sahalarıyla yüzme havuzlarıyla donattık. Sporun en üst düzeyde teşviki yanında şehirlerimizin tüm bu modern spor tesislerine kavuşması, beraberinde birçok branşta başarıyı getirdi." dedi.

Sadece belli başlı spor dallarında değil bokstan okçuluğa, jimnastikten voleybola kadar pek çok alanda Türkiye'nin zirveleri zorlamaya başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sporcularımız ülkemizi temsil ettikleri hemen hemen hiçbir uluslararası yarışmadan artık Türkiye'ye elleri boş dönmüyor. Yalnızca son bir senede elde ettiğimiz uluslararası başarılara bakmak bile Türk sporunun katettiği mesafeyi açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Bu yıl Türk sporcuların 38 farklı dalda 2 bin 632 madalya kazandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son olarak Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'ndan Türk sporcular toplam 108 madalyayla ülkemize döndüler. İnşallah benzer bir başarıyı bu ay Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda da yakalayacağımıza eminim. Türk sporunun uluslararası arenada hak ettiği konuma ulaşması için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte omuz omuza yapacağız. Hele hele son olarak Manş'ı genç yaşta aşan Aysu Türkoğlu kızımız gurur abidemiz oldu. Tabii bütün bu dalgalara rağmen böyle bir Manş Denizi'ni aşması bizler için bir gurur abidesi, kendisini, ailesini ayrıca tebrik ediyoruz, kutluyoruz.

Bir dönem sizin gibi yeşil sahalarda top koşturan birçok arkadaşlarımız var ki bunlar da hakikaten Trabzon'un yakalamış olduğu bu ivmeyle onlar da mutlu oluyorlar. Futbol tüm dünyada rekabet kadar iş birliğinin, dayanışmanın ve takım ruhunun da sembolüdür. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde sporun birleştirici, birliği güçlendirici fonksiyonuna çok ihtiyacımız var. Futbola husumetin, holiganlığın girmesine müsaade etmemeliyiz."

Sporculardan yeni nesillere, sporun, dostluğun, ahlakın, erdemin de timsali olduğunu göstermelerini özellikle beklediğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden bu hususlarda sorumluluk almanızı, örnek olmanızı, insanımızı birbirine düşürmek, gençlerimizin arasına nefret tohumları ekmek isteyen meydanı bunlara bırakmamanızı özellikle istirham ediyorum. Bu vesileyle 1967 yılından beri Trabzonspor'a destek veren, bugünlere gelmesinde emeği olan tüm sporcularımızı, yöneticileri, taraftarları kutluyor, ahirete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Trabzonspor'u gerek Süper Lig gerekse Süper Kupa'daki başarısından ötürü şahsım, heyetim, milletim adına tebrik ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kabulde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi bulunan 1 numaralı Trabzonspor forması ve Trabzonspor armalı gümüş tablo hediye etti.