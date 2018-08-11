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Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de dolar ve eurodaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin elindeki dolar miktarını da açıklayarak "Biz geldiğimizde, 27.5 milyar dolar vardı. Başbakanlık döneminde 136 milyar... Şimdi düşmüş, 102'ye düşebilir, tekrar çıkar, kazanan da harcayan da biziz" dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 19:28
Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de halka hitap etti. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini hedef alan son hamlelerini eleştirerek "ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

"HUKUK DIŞINA ASLA ÇIKMAYIZ"

"Türkiye'ye tehdit sökmez" diyen Erdoğan, "Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ELİNDE NE KADAR DOLAR VAR?

Başkan Erdoğan artan dolar ve euro'daki artışa da değindi. Merkez Bankası'nın elindeki son dolar miktarını da açıklayan Erdoğan, "Biz geldiğimizde, 27 buçuk milyar dolar vardı. Başbakanlık döneminde 136 milyar... Şimdi düşmüş, 102'ye düşebilir, tekrar çıkar, kazanan da harcayan da biziz" dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 19:28
  1. Rize
  2. Türkiye
  3. Donald Trump
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. ABD

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