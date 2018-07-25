Başkan Erdoğan: Türkiye önde gelen ülkeler arasındadır

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareket etmeden önce basın mensuplarına bir konuşma yapan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmada, kalkınma yardımları arasında Türkiye önde gelen ülkeler arasındadır. Zirveyi önemli bir fırsat olarak görüyorum. Güney Afrika'nın önde gelen işadamları ve müslüman toplumun kanaat önderleri ile bir araya geleceğiz. Zirvenin ardından Zambiya'yı günü birlik de olsa ziyaret edeceğim. Bu ziyaret Türkiye ve zambiya arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyarettir.



PUTİN İLE GÖRÜŞME



Yapılan görüşmeler henüz istenilen istikamette gelişmiyor. İstenen istikamette olan yerler Afrin ve Cerablus'tur. Bu görüşmemizde bunları A'dan Z'ye tekrardan görüşeceğiz. Buralarda her an her şey olabiliyor. Biz istiyoruz ki Suriye halkı acımasız saldırılardan korunma altına alınsın



Yaptırımlarla ilgili önce şu bilinmeli, ABD nasıl stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkimizde onlarla olan ilişkimizi kesmek bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Burada kazan kazan esasına göre bir çok gelişme var. Biz bunları Obama döneminde ABD'ye açık açık söyledik, şu anda da söylüyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİNE ATAMALAR

Başkan Erdoğan, kurulacak olan Cumhurbaşkanlığı ofisleriyle ilgili sorulan soruya, "Merak etmenizde fayda var, üzerinde çalışıyoruz. Her an her şey olabilir, haberiniz olsun. Biz burada başarıyı öncelikli olarak öne alıyoruz çünkü başarılı olmaya mahkumuz. Başarısızlık bu sistemde, kitabımızda yer almıyor." şeklinde cevap verdi.

ABD'DİNİN İRAN'A YAPTIRIMLARI



Yaptırımlarla ilgili önce şu bilinmeli, ABD nasıl stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkimizde onlarla olan ilişkimizi kesmek bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Burada kazan kazan esasına göre bir çok gelişme var. Buradan gaz almadığımızda benim ülkemi kim ısıtacak? Biz bunları Obama döneminde ABD'ye açık açık söyledik, şu anda da söylüyoruz.