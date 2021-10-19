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Siyaset Başkan Erdoğan Togo'da konuştu: Takdire şayan
Siyaset

Başkan Erdoğan Togo'da konuştu: Takdire şayan

Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 18:01:00 - 2021-10-19 18:40:24
Başkan Erdoğan Togo'da konuştu: Takdire şayan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız.

Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz.

Şimdiye kadar Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Koronavirüs salgını kapsamında mücadelemizi artırmak istiyoruz.

Aşı bağışında bulunacağız. Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan'ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız. TOGO halkına teşekkür ederim.

Afrika ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki, gördüğünüz gibi dün Angola bugün Togo yarın da Nijerya'ya geçeceğiz. Çok kısa bir süre sonra Afrika'ya tekrar geleceğim.

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