Başkan Erdoğan TOGG için tarih verdi... Resmen başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Aile ve sosyal hizmetlerde son 20 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 540 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını, göreve geldiklerinde 5 bin 777 olan engelli memur sayısının bugün 66 bini bulduğunu belirten Erdoğan, Yaşlılara Destek Programıyla, 65 yaş üstü vatandaşlara evde bakım, evde destek ve gündüzlü bakım hizmetleri verildiğini kaydetti.

Erdoğan, kadınları siyasetten ekonomiye, hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye çıkarma, şiddet başta olmak üzere her türlü tehditten koruma yönünde tarihi reformlar yaptıklarını vurgulayarak, aile kurumunu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkında olduklarını ifade etti.

Bu sinsi faaliyetlere karşı, maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapısını korumakta kararlı olduklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz. Çalışma ve sosyal güvenlikte; 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, bugün 5 bin 500 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 25,3 milyona yükselirken, toplam istihdam da 31 milyon sınırına dayandı. Adalette; iktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hakim-savcı sayımızı, bu yıl itibarıyla 22 bin 756'ya yükselttik. Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 91, idari yargıda yüzde 42 artırarak teşkilatımızı güçlendirdik. Son 20 yılda toplam 277 adalet hizmet binası inşa ettik.

İçişlerinde, yerel yönetim mevzuatlarında yaptığımız düzenlemelerle mahalli idare sistemimizi birçok alanda güçlendirdik. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız, toplam 538 bin personeliyle, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için gece gündüz çalışıyor. Ülkemizin en küçük idari birimi olan muhtarlıklarımızı güçlendirdik, muhtarlarımızı sosyal güvenlik pirimi ödemelerinden maaşlarına kadar her alanda destekledik. Küresel bir sorun olan düzensiz göçle mücadele için 18 bin kişi kapasiteli 30 geri gönderme merkezi kurduk. Suriye’de sınır ötesi harekatlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu. Milli savunmada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ve Pençe-Kilit Operasyon'uyla, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik, ediyoruz."

Ulaştırmada 6 bin 100 kilometre olarak devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 28 bin 722 kilometreye, 1714 kilometreden devraldıkları otoyol uzunluğunu da 3 bin 633 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, kara yolu tünel sayısının 83'ten 469'a, kara yolu tünel uzunluğunun 50 kilometreden 663 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunun 311 kilometreden 730 kilometreye ulaştığını söyledi.

"Nice eserimiz ülkemizin dört yanında milletimize hizmet veriyor"

Son 20 yılda kazandırılan eserlerden bazılarını sayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köprüler arasında, Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nissibi, Elazığ Ağın, Tohma, Hasankeyf-2, 1915 Çanakkale var. Tüneller arasında, Bolu Dağı, biliyorsunuz orayı da patates deposu yapalım diyenler de vardı... Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, Kızılcahamam-Çerkeş, Salarha, Pirinkayalar var. Otoyollar arasında, İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde, Kınalı-Tekirdağ Çanakkale-Savaştepe var. Daha burada saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserimiz ülkemizin dört yanında milletimize hizmet veriyor.

Toplam 1460 kilometre uzunluğunda hızlı tren güzergahı, 2 bin 102 kilometre uzunluğunda yeni demir yolu ağı, 8 bin 547 kilometre uzunluğunda elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı inşa ettik. Uzunluğu 11 bin 590 kilometreyi bulan mevcut demir yollarımızı tamamen yeniledik. Hava yollarında, 26'dan devraldığımız havalimanı sayımızı 31 ilaveyle 57'ye çıkardık. Artık benim vatandaşım evine gideceği zaman saatlerce değil, havalimanından veya havaalanında indiği zaman yarım saatte evine ulaşma şansını ülkemizin 81 vilayetinde yakaladı. Denizcilikte; tersane sayımız 37'den 84'e, yat bağlama kapasitemiz 8 bin 500'den 18 bin 667'ye yükseldi."

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 2002 yılında sadece 3 bin olan geniş bant abone sayısının bugün 88,8 milyona, e-devlet kullanıcı sayısının ise 60,6 milyona ulaştığını bildiren Erdoğan, çevre, şehircilik ve iklim değişikliğinde; TOKİ eliyle 81 ilin tamamına yayılan toplam 1 milyon 170 bin konut üretildiğini, 3 milyon konutun dönüşümünün tamamladığını belirtti.

Erdoğan, deprem ülkesi olan Türkiye'de 12 milyon vatandaşın yeni ve güvenli konutlara kavuşturulduğunu ifade ederek, halihazırda 350 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü kaydetti.

Geçtiğimiz haftalarda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri kampanyasının müjdesini paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu kampanyanın ilk etabı olan 250 bin sosyal konutun, 100 bin konut arsasının ve 10 bin işyerinin inşasına hemen başlıyoruz. Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkartacak bir hazırlığın da içindeyiz. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız ekipleriyle ülke genelinde parselasyon çalışmalarını vesaire yapıyor, buna göre de ülkemizin dört bir yanında bu imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi" kazandırma hedefi çerçevesinde, bugün tüm Türkiye'de 455 millet bahçesinin yapılıyor olduğunu, bunlardan 137'sinin hizmete sunulduğunu, 2023'te tamamının bitirileceğini söyledi.

Çiftçilere 20 yılda toplam 183 milyar lira tutarında tarımsal destek verildiğini, cari rakamlarla bunun 465 milyar liraya tekabül ettiğini dile getiren Erdoğan, "Tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılamızı 37 milyar liradan, geçtiğimiz yıl itibarıyla 407 milyar lira seviyesine yükselttik. Barajlarımızı 276'dan 930'a, hidroelektrik santrali sayımızı 97'den 730'a, içme suyu tesisi sayımızı 84'ten 370'e, sulama tesisi sayımızı 1764'ten 3 bin 325'e çıkardık." dedi.

Yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme

Makroekonomide, milli geliri 238 milyar dolardan, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, satın alma gücü paritesine göre Türkiye'nin 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa'nın ise 4. büyük ekonomisi haline geldiğini belirtti.

Türk ekonomisinin, 2002-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme kaydettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız yüzde 11 ve bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda Türkiye G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldı. Ticarette yıllık 36 milyar dolar olan ihracatımızı 250 milyar doların üzerine çıkardık. Dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıl 500 milyar dolar sınırına dayandı. Sanayi ve teknolojide; 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurulmasını sağladık.

Milli Uzay Programı'mızı oluşturduk ve 2023 yılında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecine start verdik. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizi, gençlerimizin enerjisini ve birikimini en üst düzeyde ülkemizin hizmetine sunacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Savunma sanayinde; ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde küresel taleplere de cevap verecek güçlü bir altyapı kurduk. İnsanlı-insansız hava araçlarından kara ve deniz araçlarına, donanımdan yazılıma her alanda, kendi savunma sanayi ürünlerini tasarlayabilen, üretebilen, ihraç eden dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Enerjide; toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 101 bin 518 megavata yükselttik. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik, ilk nükleer santralimizi önümüzdeki yıldan itibaren devreye alacak şekilde inşa etmeye başladık. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz."

Dünya mirası listesindeki varlık ve alan sayısının 9'dan 19'a, yurt dışından getirilen eser sayısının 2 bin 525'ten 9 bin 34'e, Türk kazıları sayısının 57'den 149'a ulaştırıldığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Turizmde; salgının sebep olduğu zararları hızla telafi etmekle kalmıyor, çok daha büyük hedeflere yöneliyoruz. Bu yıl sonunda 40 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etmeye doğru gidiyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla restore edilen eser sayımızı 46’dan 5 bin 781’e yükselttik. Diyanet İşleri, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, AFAD, TRT ve Anadolu Ajansı gibi kurumlarımız vasıtasıyla gönül köprüsü kurduğumuz dostlarımızla ilişkilerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, ofisler, kurullar ve diğer birimlerimiz de kendi sorumluluk alanlarında ülkemize çok önemli katkılar sağlıyor. Görüldüğü gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler saymakla bitmiyor. İnşallah bu eser ve hizmet çıtasını, önümüzdeki dönemde daha da yükseğe çıkartacağız."