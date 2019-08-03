Başkan Erdoğan: Terör saldırılarını boşa çıkarmanın yolu tek yürek olmaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yaklaşık 10 yıl önce Sayın Yusuf Çetin’in talebiyle şu an temel atma töreninde bulunduğumuz kiliseyle ilgili süreci başlatmıştık. İşlemlerin tamamlanmasıyla nihayet fiilen inşaat aşamasına gelindi. İBB başkanlarımız Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal vakfımıza her türlü desteği sağlamışlardır.

İki yıl içerisinde tamamlanacak

İbadet ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Süryani vatandaşlarımız burada kendilerine ait bir kiliseye kavuştu. Bu kiliseyi İstanbul'umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum.

Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatı iki yıl içinde tamamlanacaktır.

İstanbul’u 566 yıldır yöneten bir milletiz. Coğrafyamız hep çok renkliliğin en önemlisi de insanlık vicdanını merkezi olmuştur. Her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar için kapımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.

Tarihin her döneminde olduğu gibi kapımıza gelen insanların inançlarını kültürlerini sorgulamak aklımızdan geçmemiştir. Çünkü buraya gelen herkes insandır.

Asla herhangi bir ayrımcılığa tevessül etmedik. Süryaniler bu hizmetlere ulaşım konusunda herkes kadar hak sahibidir.

Hiç kimse için gizli ya da açık bariyerler söz konusu değildir. Bugün geldiğimiz noktada demokrasinin geliştirilmesinin ülkemize zarar vereceğini iddia edenlerin ne kadar yanıldıklarına şahit oluyoruz.

Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kapımız sonuna kadar açık

Bölgemizde cereyan eden olayların arka planında bu topraklardaki zenginliklere sahip olma emeli var. Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi, ortak vatanımızdır. Bunları boşa çıkarmanın yolu, farklılıkları en önemli zenginliğimiz görerek 82 milyon birlikte hareket etmemizden geçiyor.

Bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır.

Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır.

İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.

Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz.