0553 313 94 23

Başkan Erdoğan: Terör saldırılarını boşa çıkarmanın yolu tek yürek olmaktır

Ortadoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör saldırılarını boşa çıkarmanın yolu tek yürek halinde hareket etmemizden geçiyor." dedi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:44
Başkan Erdoğan: Terör saldırılarını boşa çıkarmanın yolu tek yürek olmaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yaklaşık 10 yıl önce Sayın Yusuf Çetin’in talebiyle şu an temel atma töreninde bulunduğumuz kiliseyle ilgili süreci başlatmıştık. İşlemlerin tamamlanmasıyla nihayet fiilen inşaat aşamasına gelindi. İBB başkanlarımız Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal vakfımıza her türlü desteği sağlamışlardır. 

İki yıl içerisinde tamamlanacak

İbadet ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Süryani vatandaşlarımız burada kendilerine ait bir kiliseye kavuştu. Bu kiliseyi İstanbul'umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum.

Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatı iki yıl içinde tamamlanacaktır.

İstanbul’u 566 yıldır yöneten bir milletiz. Coğrafyamız hep çok renkliliğin en önemlisi de insanlık vicdanını merkezi olmuştur. Her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar için kapımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.

Tarihin her döneminde olduğu gibi kapımıza gelen insanların inançlarını kültürlerini sorgulamak aklımızdan geçmemiştir. Çünkü buraya gelen herkes insandır.

Asla herhangi bir ayrımcılığa tevessül etmedik. Süryaniler bu hizmetlere ulaşım konusunda herkes kadar hak sahibidir.

Hiç kimse için gizli ya da açık bariyerler söz konusu değildir. Bugün geldiğimiz noktada demokrasinin geliştirilmesinin ülkemize zarar vereceğini iddia edenlerin ne kadar yanıldıklarına şahit oluyoruz.

Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kapımız sonuna kadar açık

Bölgemizde cereyan eden olayların arka planında bu topraklardaki zenginliklere sahip olma emeli var. Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi, ortak vatanımızdır. Bunları boşa çıkarmanın yolu, farklılıkları en önemli zenginliğimiz görerek 82 milyon birlikte hareket etmemizden geçiyor.

Bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır.

Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır.

İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.

Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:44
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi aldı
    1. İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi..
    2. Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu
    3. Kereste boşalttığı sırada dengesini..
    4. Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına..
    5. Çaycumaspor Kulübünden Kaymakam Keçeli..
    6. MİT'ten sınır ötesine operasyon
    7. Maden kazasında hayatını kaybedenlere..
    8. Trabzonspor'da Sparta Prag maçı..
    9. Antalyaspor’dan akaryakıt istasyonu..
    10. Söke’de mezarlıklarda bayram temizliği
    11. Damar tıkanıklığına iyi gelen 8 bitki
    12. Çanakkale’de 5 bin saman balyası yandı
    13. Jandarma ve MİT'in Suriye'nin..
    14. Beşiktaş'ın Avusturya kampı
    15. Aman dikkat! Bu gıdaları kesinlikle..
    16. Medipol Başakşehir’in, Şampiyonlar..
    17. İnönü Belediyesi’nden spor..
    18. Yanan otobüsün şoförleri adliyeye..
    19. Minik carettalar ay ışığı ile sokak..
    20. Suriye'nin kuzeyinde patlamalar: 1..
    21. Futbolseverleri şaşırtan anlar! Yeni..
    22. STSO Başkanı Kuzu, faiz oranlarının..
    23. Ege Denizi'nde 37 düzensiz göçmen..
    24. Erdoğan'dan altın madalya kazanan..
    25. Kayseri’deki kan donduran olayda flaş..
    26. “Dünyanın fındığı burada” dediler
    27. Özkan’dan Karacabey Belediyespor’a..
    28. İskenderun’da Sahil Güvenlik Yelken..
    29. Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları..
    30. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde..
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu