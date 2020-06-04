  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Başkan Erdoğan talimat verdi, sona yaklaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile ikmal ihalesi yapılan Mithatpaşa Tünellerindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:05:00 - 2020-06-04 16:17:14
Başkan Erdoğan talimat verdi, sona yaklaşıldı

Zonguldak’ta bir süre önce yapım ihalesi yapılan Mithatpaşa Tünelleri’ndeki çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hızlandı.

Talimatın ardından 3 Haziran itibariyle ikmal ihalesi gerçekleştirildi. İhale ile birlikte projenin imarının önündeki engeller kaldırılmış oldu. Yüklenici firmanın personel sayısının arttırılacağı, iş makineleri ve ağır araçlarla ilgili ekipmanların sayısının maksimum verimliliğe çıkarılacağı öğrenildi.

Proje kapsamına dahil, TTK'nın kullanımında olan tahlisiye binasının, yapılan görüşme ve yazışma neticesinde en geç Temmuz ayı içerisinde yıkımı gerçekleştirilecek. Bu şekilde, kavşak imalatının başlatılması yönünde hiçbir mania kalmamış olacak. Yine tahlisiye binasının yıkılması ile tünellere giriş-çıkış yapan ağır araçların manevra kabiliyetleri rahatlatılmış olacak.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “Ve bu çalışmaların hızına halkımızın şahitliği sağlanmış olacaktır. Bu gün(04.06.2020)itibari ile ikinci makas mevkiinden tüneller yönüne bakıldığında,T2 Sol tüpte 32 metre ,T2 Sağ tüpte ise 131 metre açılmayan hafriyat alanı bulunmaktadır. Yapılan planlamaya göre (+,-) 15 Temmuz tarihi itibari ile inşallah sol tüpte ışık görülecektir. Son olarak Mithatpaşa tünelleri ve Kilimli sahil yolu projemiz 31.12.2021 tarihi itibari ile tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı