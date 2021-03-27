  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan talimat verdi: Ankara'dan havalandı
Gündem

Başkan Erdoğan talimat verdi: Ankara'dan havalandı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e "sahra hastanesi" kurulacak. Bu kapsamda hastaneyi taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:17:00 -
Başkan Erdoğan talimat verdi: Ankara'dan havalandı

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye yardım ulaştırabilmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda sağlık malzemeleri ile yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Yardım malzemeleri taşıyan uçak, AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığında görevli 22 personelle Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Bangladeş'e hareket etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi
Dünya

Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi

Yakın zamanda Türkiye'de yapılacak olan Afganistan-Taliban görüşmeleri öncesi konuşan Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, " ''Afgan..
Bakan Soylu'nun uyuşturucu ile mücadeleki başarısını görmezden gelenler, AK Parti'yi hedef aldı!
Siyaset

Bakan Soylu'nun uyuşturucu ile mücadeleki başarısını görmezden gelenler, AK Parti'yi hedef aldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile etkin mücadelesini göz ardına alan malum çevreler, Kürşat Ayvatoğlu adlı kişinin uyuşturuc..
HDP'nin kirli planı ortaya çıktı! Din adamlarını kullanarak isyan çıkarma peşine düştüler
Gündem

HDP'nin kirli planı ortaya çıktı! Din adamlarını kullanarak isyan çıkarma peşine düştüler

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kendisine yakın sözde din adamlarını kullanarak Kürtleri ayaklandırmaya çalıştığı ortaya çıktı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay