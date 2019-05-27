Başkan Erdoğan son noktayı koydu! “Geri adım atılmayacak”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda geri adım atılmayacağını ifade ederek, S-400’lerin ardından S-500’ün de söz konusu olacağını söyledi. Erdoğan, “S-500’de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak” derken S-500 füze savunma sistemini masaya yatırdı. Menzil, etkinlik, tepki süresi gibi özellikleri göz önünde tutulduğunda S-500, ABD’li muadili Patriot Advanced Capability 3 sistemlerinden çok daha üstün özelliklere sahip. Öyle ki S-500 hava savunma sistemi uzay araçlarını bile vurabiliyor.

İşte Türkiye’nin üretimine katılmayı planladığı S-500 hava savunma sisteminin ayırt edici özellikleri:

Aynı anda 10 hedef

Akşam'ın haberine göre; S-500 Prometey ya da “Prometheus” halihazırda Rus savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştiriliyor. Askeri terminolojideki tam ismi ise “55R6M Triumfator-M” olarak biliniyor. S-500 5. Jenerasyon yüzdeyden-karaya hava savunma sistemi ve temel hedefleri arasında kıtalararası balistik füze, (ICBM) hipersonik seyir füzeleri ve avcı-bombardıman uçakları bulunuyor. Yalnızca savaş uçakları değil istihbarat, erken uyarı, kontrol ve jamming uçaklarına karşı da hava savunması sağlayabiliyor. 600 km etkili balistiksavar füzelere, 400 km etkili etkin hava savunma kapasiteli S-500’ler aynı anda 10 balistik süpersonik hedefe angaje olup kilitlenebiliyor.

S-400’lerle entegre

S-500’lerin sahip olduğu hipersonik seyir füzeleri 5 mach’tan daha hızlı uçaklar ve uzay araçlarını yok edebiliyor. Dolayısıyla sistem 200 km yüksekliğe kadar tam etkinlikle hedeflerini yok edebiliyor. S-500’ler son derece hızlı mobilize edilebilir ve hızlı konumlandırılabilir durumdalar. Mobil füze fırlatma rampaları kullanılarak etkin kılınacak olan sistem S-400'e de entegre olarak çalışabilecek.

Kapasitesi Patrıot’dan çok güçlü

ABD’nin Türkiye’ye satmak istediği Patriot hava savunma sistemlerinden farklı olarak S-500’ün menzil, irtifa ve etkinlik açısından çok daha güçlü yönleri bulunuyor ancak en belirgin farklılık tepki süresinde ortaya çıkıyor. S-500’lerin hedef algılama ve kilitlenme süresi 4 saniye ancak bu süre Patriot sisteminde 90 saniyeye çıkıyor. 600 kilometre menzile sahip olması, saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik hedefi aynı anda tespit ederek vurabilmesi ve süpersonik füzelerin savaş başlıklarını etkisiz hale getirebilmesi gibi özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda S-500, ABD’li Patriot 3'ün üstünde özelliklere sahip.