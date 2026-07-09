Manavlıktan E-Ticarete: Kurduğu işle onlarca kişiye ekmek kapısı oldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde çocuk yaşlardan itibaren tarım ve esnaflığın içinde yetişen girişimci Mustafa Kula, hayata geçirdiği e-ticaret modeliyle yerel üreticinin ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırırken, oluşturduğu üretim ağıyla bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Demirci ilçesi Bahçeler Mahallesi Kumluk mevkiinde kendi öz sermayesiyle kurduğu 600 metrekarelik ’Demirci Bahçesi’ isimli tesiste faaliyetlerini sürdüren Kula, internet üzerinden verilen organik ürün siparişlerini hazırlayarak haftalık yaklaşık bin, aylık ise ortalama 4 bin kargoyu Türkiye’nin farklı illerine gönderiyor. Kendi arazilerinde kiraz, vişne, badem, enginar başta olmak üzere birçok ürün yetiştiren Kula, bununla da sınırlı kalmayıp ilçeye bağlı kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilerin mahsullerini de satın alarak ekonomiye kazandırıyor. Ürün fazlalığı yaşanan dönemlerde ise sebze ve meyveler salça, marmelat, konserve ve turşu gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.