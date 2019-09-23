Başkan Erdoğan Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti. Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hilton Midtown Otel'indeki Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabulü, basına kapalı gerçekleşti. Yarım saat süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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