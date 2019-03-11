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Başkan Erdoğan Şırnak'ta çağrı yaptı: Artık yeni bir dönem başlasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yaptığı konuşmada, şehirde artık yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:43
Başkan Erdoğan Şırnak'ta çağrı yaptı: Artık yeni bir dönem başlasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adliye Meydanı'nda düzenlenen Şırnak mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adliye Meydanı'nda düzenlenen Şırnak mitinginde halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şırnak kadim şehirlerimizin en kıdemlisidir. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı dost ve kardeş olmayı öğretir. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın ve tarihin çocuklarıyız. Hep birlikte aynı kıbleye yönelen ve saf tutan çocuklarız.

Doğu’da biziz Batı’da biziz. Biz bu ülkenin her iline sevdalıyız.

"Ayrımcılık bölücülük ayaklarımızın altındadır"

Şırnak’ı Antalya’dan, Bursa’dan, Hakkari’den ayrı düşünmeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizindir. Bunun için tek millet diyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın birdir.

Hepimizin ecdadının ortak mücadelesini bu bayrağın rengi temsil ediyor. Bizim son devletimiz olan Türkiye cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Biz bu topraklar üzerinde bir ameliyata asla izin vermeyiz. Şu anda Kobani’den gelen 300 bin kişiyi Türkiye’de ağırlıyoruz. Şu anda yaklaşık 4 milyon mülteci Türkiye’de biz bunları ağırlarken hiçbir ayrımcılık yapmadık.

Biz merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle şefkatle muamele edeceğiz bizim yaptığımız bu. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir. Türkiye’nin kritik seçimlerinden bir tanesidir. Bunun için 31 Mart’a sadece belediye başkanlarını değil aynı zamanda Şırnak’ın da geleceğini tayin edeceksiniz diyoruz. 10 sene önce bu Şırnak’ın hali neydi? Her taraf çöplük çukur çamur… Rezillik… Biz buraya Bakanlığımızla gelip şu güzel binaları yaptık. Benim Şırnaklı kardeşlerime bu güzel binalar yakışır da ondan…

"Artık yeni bir dönem başlasın"

Şimdi yeni bir Şırnak var istiyoruz ki terör örgütünün destekledikleriyle değil sizlere gerecekten sahip çıkacak Ak Parti iktidarı ile yerel seçimlerde Şırnak’ta yeni bir dönem başlasın.

Biz Şırnak’a tarihinde görülmemiş hizmetlerle Şırnak’ı buluşturduk. 17 yılda Şırnak’a 10,5 katrilyon buraya yatırım yaptık. Eğitimde 3380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şırnak’ın evlatlarının üniversiteyi ayaklarına getirdik.

 

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:43
  1. Hakkari
  2. Bursa
  3. Antalya
  4. Şırnak
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Yasin BULUT Yasin BULUT 1 sa önce
    Pkk açılımı basladi hadi sirnakdan Ne Mutlu Türküm Diyene diyebil ama sen ina bölücülük diyorsun milleti birbirine düşürüyorsun Millete zillet deyip inu bunu tehdit ediyorsun

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