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Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit olan 2 askerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:14
Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan askerler Recep Turan ve Adem Güven'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Batman'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan askerler Turan ve Güven'in ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:14
  1. Batman
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. PKK
  4. Hakkari Valiliği

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