Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı! 73 yıl sonra bir daha...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür hem de Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır.

Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da budur. 2023 bizim için 20 yıllık siyasetimizin sembolüdür. Bizim hayatımızdaki hiçbir seçim kolay olmadı ama her seçimden zaferle çıktık. Her seçime büyük bir mücadele ile azimle gayretle hazırlandık girdik.

Türkiye öyle bir yol ayrımında ki böyle fırsatlar milletlerin önüne asırda bir gelir.

En büyük derdimiz enflasyondu, o da düşüşe geçit. İnşallah yüzde 50'lere 40'lara 30'lara düştüğünü göreceğiz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık, tedbirlerimizi aldık.

İstihdamı 31,6 milyonla tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık.

Seçim tarihini açıkladı

Bizim için hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime büyük bir mücadele ve azimle hazırlandık. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık.

Şimdi ‘Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek 2023’te milletimizin desteğine talibiz.

Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'yeter söz milletindir' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir.

Milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Bu millet sizi de numaralarınızı da tanıyor.

Altılı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyorum. Tanklara alkış tutanları, verilen mücadeleye 'tiyatro' diyerek hakaret edenleri gayet iyi tanıyoruz.

Karşımızda çok ibretlik bir tablo var, ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız.