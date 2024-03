Başkan Erdoğan seçim tahmininde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programındaki konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başladı.

İstanbul'da gençlerle yüz yüze gerçekleştirdikleri bu programa, canlı bağlantıyla diğer 80 ildeki gençleri de misafir ettiklerini dile getiren Erdoğan, diğer şehirlerdeki gençlere de selamlarını ileterek, "Az önce gençlerimizi dinledik, demek ki oluyor ve biz yaptık. Onlar parlamentonun kapısını gençlerimize hep kapadılar ama biz kapıyı açtık. Bizimle birlikte yeni bir dünya ülkemizde kuruldu ve güç kazanarak devam ediyor." diye konuştu.

Aralarında bulunan belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adaylarına başarılar dileyen, gençlerin Ramazan-ı Şerifi'ni de tebrik eden Erdoğan, "Rabbim'den bizleri ramazana ulaştırdığı gibi bayrama da sağlıkla huzurla esenlikle eriştirmesini diliyorum. Bu mübarek günlerde, Gazze başta olmak üzere dünyanın her neresinde yüreği kanayan, baskıya ve zulme maruz kalan bir kardeşimiz varsa Allah her birinin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, barışın, adaletin, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyayı görmenin herkese nasip olması temennisinde bulundu. Bunun için önce ellerindekilerin kıymetini bileceklerini, onlara sıkı sıkıya sarılacaklarını, sonra da arzu ettikleri dünyanın inşası için çok çalışacaklarını belirten Erdoğan, ülke ve millet olarak en büyük hazine olan İstanbul'un, bu mücadelenin de öncülüğünü yapacağına yürekten inandığını dile getirdi.

- "TÜRKİYE'DE ÜYE SAYISI İTİBARIYLA BİZİMLE AŞIK ATACAK BİR PARTİ YOK"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, "Programlarımıza 'gençlik aşkıyla' diye başlıyoruz ya gerçekten gençlik aşkı başka bir şey. Gençlerimizle her buluşmamızda, onlardaki enerjiyi, heyecanı, coşkuyu, aşkı hissediyoruz. Sizlerin dinamizmi bizi de yeniliyor, güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Son 4 yıldaki 55'inci gençlik buluşmasında gençlerle bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, "Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz. Kendimiz, gençlik hareketinde yetiştiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanmasına sahip partisinin de genel başkanıyım. Partimizin sadece gençlik kollarının üye sayısı, bizden sonraki ikinci partinin toplam üye sayısından fazla." diye konuştu.

Erdoğan, milletvekili Suat Pamukçu'nun Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçenlerde partimize malum bir katılım oldu. Suat Pamukçu kardeşimizin katılımını yaptık. Birisi de 'Suat Pamukçu katılsa ne olur? Bizim zaten 250 bin üyemiz var dedi. Ya Hu senin 250 bin üyen var da AK Parti'nin üye sayısından haberin var mı? 11 milyon 500 bin üyemiz var. Böyle acemilik olur mu? Söylediği şeye bak. Bir milletvekilinin bize katılımı neymiş, kendilerinin 250 bin üyesi varmış. Demek ki bu matematik de bilmiyor, çok acemi. Bizim sayımız 11 milyon 500 bin üye. Şu anda Türkiye'de üye sayısı itibarıyla bizimle aşık atacak bir parti yok, ana muhalefet de dahil. Hepsini topla bir çuvala koy bizimle aşık atamazlar."

Şu anda parti yönetiminin tüm kademelerinden parlamentoya ve belediyelere kadar her konumda, gençlik kollarından yetişme arkadaşlarla çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Çünkü bizim gençlik kollarımız, aynı zamanda ülkemizin en büyük siyaset okuludur. Böylesine büyük ve nitelikli bir gençlik hareketiyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Sağımda solumda işte gençler." dedi.

- "DEVRALACAĞINIZ EMANET ÇOK BÜYÜKTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her an, her vesileyle gençlerle olduklarını, bu tür programlarda hem gençlerle karşılıklı sohbet edip güzel vakit geçirdiklerini hem de onlar için yapacaklarının ipuçlarını topladıklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri her şehirde gözlerinin önce gençleri aradığını kaydeden Erdoğan, programlarda gençlerin coşkulu seslerini duyamazsa mahzunlaştığını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu gençlere armağan ettiklerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimizi, artık sizin vaktinizin misafiri olarak gördüğümüzü her fırsatta altını çizerek tekrarlıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini, gönül huzuruyla sizlere emanet edeceğimiz günler çok uzak değildir. İşte her iki tarafımda gençler var. Bir bayan, bir bay. Bunun için gençlerimizle sohbetlerimizde, kendilerini maddi ve manevi her alanda en iyi şekilde yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Manevi derinlikle tamamlanmamış maddi bilgi, faydasız bir yük gibidir. Her ikisi bir arada olacak ki hem sizlere hem ailenize hem milletimize yüksek katma değere dönüşebilsin. Devralacağınız emanet çok büyüktür. Ülke yönetimiyle birlikte coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın, binlerce yıla sari medeniyet birikimimizin ifadesi olan kutlu dava bayrağının nöbetini sizler üstleneceksiniz."

- "CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA BİRİNCİLİĞİ GÖĞÜSLEYECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek, şöyle konuştu:

"Unutmayınız, davası olmayanın sevdası da olmaz, aşkı da olmaz, vizyonu da olmaz. Bunu 14-28 Mayıs'ta hep birlikte gördük, yaşadık. Türkiye, bu seçimlerde büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Gençlerimizin üzerinde en çok hesap yapılan seçimlerin başında 14-28 Mayıs seçimleri geliyordu. Aksi yöndeki tüm yönlendirme gayretlerine rağmen, bu seçimlerde ilk defa oy kullanan 5 milyon gencimizin yarısından fazlası bizi tercih etti. Saflarını Türkiye Yüzyılı'ndan yana belirleyen gençlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Bu tablo, gençlerimize olan güvenimizi daha da güçlendirdi."

Şimdi önlerinde yeni bir sınama olduğunu vurgulayan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde yine gençlerin desteği ve katkısıyla sandıktan milli iradenin en güçlü şekilde çıkmasını sağlayacaklarını belirtti.

"Cumhur İttifakı'na bu noktada her türlü desteği vermeye var mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz?" diyen Erdoğan'a gençler "Evet." yanıtını verdi.

Erdoğan, "Büyükşehriyle, ilçeleriyle, belediye meclisleriyle sandıkların tamamında Cumhur İttifakı açık ara Allah'ın izniyle birinciliği göğüsleyecek. Ne diyoruz? Üçlü olsun, güçlü olsun." dedi.

- "ŞEFFAFLIKTAN BAHSEDENLERİN FOYASI HER GÜN BİRAZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşılık muhalefetin de boş durmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin de takip ettiği gibi 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı, hatta hatta ta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan, dürüstlükten bahsedenlerin foyası, her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır, ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar ne de gizli-kapaklı pazarlıkların arkasında neler olduğunu açıkladılar. Tutarsız, mantıksız, milletin, özellikle de siz gençlerin aklıyla alay eder ifadelerle bu skandalları gözlerden kaçırmaya kalkıştılar."

Gençlerin üzerinden yapılan darbe güzellemelerini, gençlere yönelik hakaretleri ise milletin yüzü kızararak seyrettiğini anlatan Erdoğan, "Tüm bunlarla sadece kendilerini rezil etmekle kalmadılar, aynı zamanda Türk siyaseti de kirlendi. Siyaset kurumuna olan inancı sarstılar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'un son 5 senedir bir fetret devri yaşadığını herkesin bildiğini söyleyerek, "Trafik başta olmak üzere her alanda İstanbul geriye gitti, irtifa kaybetti. Meydanlarda söz veren ama tutmadığı sözler hatırlatılınca 'Unuttum.' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fatih'in emaneti bu aziz şehrin 5 yılını heba edenlere bir kez daha aynı fırsatı vermemek gerekiyor." diye konuştu.

- "GENÇLERİMİZİ İHMAL EDENLERİ BİZ DE İHMAL EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da büyükşehre, genç sayılabilecek bir kardeşlerini, Murat Kurum'u aday yaparak, gençlere olan güvenlerini gösterdiklerini dile getirdi.

İstanbul'u, depreme hazırlıktan ulaşım sorununun çözümüne her alanda Türkiye Yüzyılı belediyeciliğine hazırlamak istediklerini belirten Erdoğan, gerçek belediyecilik özlemi içindeki diğer şehirlerde de eser ve hizmet döneminin kapılarını aralamaları gerektiğini vurguladı.

Hepsinin ötesinde, belediyelerin kaynaklarını gençler için seferber etmeleri gerektiğinin altını çizen Erdoğan, giderek artan sayıda hizmete giren millet kütüphaneleri, gençlik merkezleri ve benzeri eserlerin her birinin adeta gençler için birer yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde, önce gençlerimize verdikleri hizmetleri hakkıyla ifa edip edemedikleri gözüyle bakacağız, gençlerimizi ihmal edenleri biz de ihmal edeceğiz." dedi.

Konuşmasının sonunda Erdoğan gençlerle "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Bu salondaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.