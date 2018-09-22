Başkan Erdoğan resti çekti: Takkeleri değişiriz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde yaptığı kısa açıklamada dolar kuruna değinerek, "Biz bunların hepsini aşacağız. Siz bu konuşulanlara bakmayız. Dolar falan filan biz bunların hepsini aşar geçeriz" ifadelerini kullandı.

AVM işletmecilerine de çağrıda bulunan Erdoğan, "Türk Lirası dururken hala dolar ile hareket edecek olursanız kusura bakmayın takkeleri değişiriz. Burası Türkiye. Buranın parası Türk Lirası" diye konuştu.