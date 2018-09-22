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Başkan Erdoğan resti çekti: Takkeleri değişiriz!

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Başkan Erdoğan dolarla iş yapan AVM sahiplerini uyardı. Erdoğan, "Burası Türkiye, buranın parası Türk lirası... Türk Lirası dururken hala dolar ile hareket edecek olursanız kusura bakmayın takkeleri değişiriz" dedi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:49
Başkan Erdoğan resti çekti: Takkeleri değişiriz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde yaptığı kısa açıklamada dolar kuruna değinerek, "Biz bunların hepsini aşacağız. Siz bu konuşulanlara bakmayız. Dolar falan filan biz bunların hepsini aşar geçeriz" ifadelerini kullandı.

AVM işletmecilerine de çağrıda bulunan Erdoğan, "Türk Lirası dururken hala dolar ile hareket edecek olursanız kusura bakmayın takkeleri değişiriz. Burası Türkiye. Buranın parası Türk Lirası" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:49
  1. Teknofest
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AVM

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