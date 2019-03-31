Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Başkan Erdoğan oy kullanırken şu açıklamalarda bulundu;

Malatya'daki olay bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Orada iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni üzmüştür. Bu konuda bakanlıklarımız yargı süreci olarak bütün araştırmaları yapıyorlar. Ben bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim odurki seçim bitene kadar başka bir şey olmamasıdır. Yerel seçimler merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren büyük bir güç katacaktır.