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Gündem Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor... CANLI
Gündem

Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısında konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2022-03-01 19:23:00 - 2022-03-01 19:35:08

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir.

Türk firmaları, bugüne kadar Kosova'ya 400 milyon avroya varan yatırım yaptı. Firmalarımız yatırımlarını artırmaya hazırdır.

(Kosova'da FETÖ'yle mücadele) Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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