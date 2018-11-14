Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Projelerden 5'i İstanbul'da açılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği millet bahçelerinden 5 tanesinin Cumartesi günü İstanbul'da açılacağını söyledi.14 Kasım 2018 Çarşamba 15:16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumartesi günü İstanbul'da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane olmak üzere 5 millet bahçesinin açılışının yapılacağını duyurdu.
Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi açılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirterek, Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin açılacağını açıkladı.
"İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız"
Bakan Kurum açıklamasının devamında şunları kaydetti. "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracaklarını açıkladı.
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