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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Projelerden 5'i İstanbul'da açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği millet bahçelerinden 5 tanesinin Cumartesi günü İstanbul'da açılacağını söyledi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:16
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Projelerden 5'i İstanbul'da açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumartesi günü İstanbul'da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane olmak üzere 5 millet bahçesinin açılışının yapılacağını duyurdu.

Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirterek, Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin açılacağını açıkladı.

"İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız"

Bakan Kurum açıklamasının devamında şunları kaydetti. "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracaklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:16
  1. İstanbul
  2. Başakşehir
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Anadolu Ajansı
  5. Zeytinburnu
  6. Ataköy
  7. Murat Kurum

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  • TrabzonTrabzon43 dk önce
    Arnavutköy Bolluca Merkez cami yanında ki alan millet bahçesi olsun.
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