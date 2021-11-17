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Teknoloji Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dördüncü sondaj gemisinin müthiş özelliği
Teknoloji

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dördüncü sondaj gemisinin müthiş özelliği

Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. İşte geminin müthiş özellikleri…

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:18:00 -
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dördüncü sondaj gemisinin müthiş özelliği

Akdeniz'de ve Karadeniz'deki sondaj arama çalışmalarını devam ettiren Türkiye’ye Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük müjde verdi. Erdoğan bugün, ‘Türkiye Akdeniz'de ve Karadeniz'deki sondaj arama çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj çalışmalarımıza dördüncü gemimizi de ekledik. Bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil en modern son teknolojiyle donatılmış ilk defa bizim kullanacağımız sıfır bir gemidir. Dünyada bu gemiyi kullanan 5 ülke var biri biziz. Yeni gemimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisini de filosuna kattığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.

7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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