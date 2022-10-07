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Gündem Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! LGBT rezaleti için harekete geçiliyor
Gündem

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! LGBT rezaleti için harekete geçiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'ya gerçekleştirdiği ziyaret dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan açıklamalarında aileyi hedef alan LGBT rezaletine karşı harekete geçileceğinin müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 12:38:00 -
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! LGBT rezaleti için harekete geçiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'ya gerçekleştirdiği ziyaret dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan "Bir şeyi merak ediyorum. Başörtüsüyle ilgili hemen karar verip bir hamle yaptınız ve Anayasa değişikliği teklifini getirdiniz. Ancak aile yapısıyla ve ailenin korunmasına yönelik değişikliklerle ilgili bir hazırlık var mıydı? Onun kararını hemen mi verdiniz?" şeklindeki soruya şu cevabını verdi:

Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular. LGBT’yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT’ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim.

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Yorumlar

küresel emperyalizmin "cinsiyet eşitliği sahtekarlığı/paravan maskeli" yıkıcı-bölücü-milli/dini değerler düşmanı özel harpçi SİYASİ ÖRGÜT FAALİYETLERİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR!!

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