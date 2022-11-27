Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: 2023 yılında seri üretime girecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda Bayraktar KIZILELMA'nın 2023 yılının sonunda seri üretime geçeceğini açıkladı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA’da çalışmalar son sürat devam ediyor. KIZILELMA'nın ilk taksi testi Çorlu Havaalanı’nda başarıyla gerçekleştirmişti.

Bayraktar KIZILELMA ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamlamıştı

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirilme sürecinde kritik bir eşik daha geçilmişti. Bayraktar KIZILELMA’nın birinci prototipi ile yapılan ilk Motor Entegrasyon Testi başarıyla tamamlandı.

Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "KIZILELMA’ya doğru… Bayraktar KIZILELMA bugün ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullanmıştı.

Baykar’ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci yer testleri ile devam edecek.

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif rol alacak.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI’dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

DefenceTürk