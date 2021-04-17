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Dünya Başkan Erdoğan Macron’u şoka uğrattı! İşte o anlar
Dünya

Başkan Erdoğan Macron’u şoka uğrattı! İşte o anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u şoka uğrattı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 11:24:00 -

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir arada olduğu bir görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntülerde liderler buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın  Angela Merkel ve Vladimir Putin ile tokalaştığı görülürken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geri planda kalması dikkat çekti.

Her fırsatta Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye’yi hedef alan Macron, Erdoğan’ın karşısında şoka uğradı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un rezil olduğu o anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Görüntüleri izleyen takipçiler, ‘Adam olsan da adam gibi muamele görsen Mako’ yorumları yaptı.

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