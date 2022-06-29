Başkan Erdoğan Macron'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'de ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, bugün Ifema Kongre Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel meseleleri konuştular

Görüşme, saat 09.35'te başladı.

Liderlerin görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra küresel konuları da değerlendirdiği öğrenildi.

Diplomasi trafiği sürecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Madrid temaslarında ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Erdoğan ile Biden görüşmesi 18.45'te

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 18.45'te görüşeceğini duyurdu.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

Zirvenin gündemi

Zirvede 30 üye ülkenin lideri, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak.

Rusya-Ukrayna savaşının NATO’ya yansımaları değerlendirilecek ve bu çerçevede NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

NATO’nun gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsepti'nin onaylanması da gündem maddeleri arasında yer alırken, liderlerin Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etmek için tarihi bir karar alması da bekleniyor.