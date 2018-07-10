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Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı.

10 Temmuz 2018 Salı 19:45
Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta!

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Akıncı'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken Başkan Erdoğan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Akıncı, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Erdoğan ve Akıncı, törenin ardından baş başa görüşmeye geçti. Çalışma yemeğinde de bir araya gelecek Erdoğan ve Akıncı, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:45
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. KKTC

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