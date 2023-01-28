Başkan Erdoğan: Birbirlerine nasıl düştüklerini ibretle takip ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu gençlik var ya evelallah bu gençlik 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak Şu kızımıza bak, paradan altı sıfırı attık masadan da ataağız demiş. Biz altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık.

Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin vasıtasıyla Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Vefanın şehri Denizli’de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bugün yapılan açılış töreninde 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece şu Honaz tüneli var ya bu tünel bile yıllar yılı beklenen bir tünel. Biz Ferhatız millet ise Şirin biz bu dağları delerek Şirin’e ulaştık.

Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyonun KIZILELMA'sı olarak görüyoruz.

Siyasi, diplomatik ve askeri olarak ülkemizi paçasından aşağı çeken ne varsa hepsini tek tek ortadan kaldırdık. IMF’e olan borcumuzu tamamen kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik.

Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik.

CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken. Biz yüzlerce başlıkta eserler çıkardık. Türkiye’yi dünyayla yarışacak seviyeye çıkardık. Türkiye her alanda kendine güveniyor.

Bunlar karşımıza isim çıkarmak yerine bize sataşıyorlar. Şimdi de anayasadan bir haber, madem bizim bir adayımız yok, Cumhur İttifakının da olmasın diyorlar. Hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar sandıktan kaçamazlar. 14 Mayıs'ta centilmence yarışalım.

Türkiye, 14 Mayıs'ta en kritik seçimlerden birini yaşayacak.

Sandığa gittiğimizde sadece kirli manşetleriyle Türk siyasetini dizayn etmek isteyenlere değil, mandacılara da "Yeter söz milletindir" diyeceğiz.

Bu sene 6 milyonu aşkın gencimiz ilk defa sandık başına gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde sandığın rengini gençlerin seçimleri belirleyecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak gençlerin tercihi noktasında ipi yine biz göğüsleyeceğiz.