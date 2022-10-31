Başkan Erdoğan'dan kritik uyarı: Önlem almazsak sıkıntılar yaşarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin dört bir köşesinden milletin evine teşrif eden siz değerli müftülerimize hoş geldiniz diyorum. İlçe Müftüleri kongremizin 4.sünün sizlerle birlikte tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kongre aynı zamanda 81 ilimizde görev yapan 900'e yakın müftünün arasındaki dayanışmanın artmasına da vesile olacaktır. Siz kıymetli hocalarımıza Allah'tan muhafakiyetler niyaz ediyorum. Allah çalışmalarınızı bereketlendirsin diyorum. Müftülerimizden ebediyete ihtikal edenleri rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepsini cennetiyle müşerref kılsın. Rehberimiz, sevgilimiz, önderimiz Hz. Muhammed Efendimizin kutlu yolundan ayırmasın.

"En büyük sorumluluk sizlere düşüyor"

Ecdadımız sizler gibi camilerde din hizmeti ifa eden hocalarımızı hayra hizmet edenler olarak adlandırmıştır. Farklı kademelerde görev yapan tüm kardeşlerimizi hayra hizmet eden seçkin insanlar olarak görüyoruz. Hocalarımız sadece cami kürsüsünde, mihrapta değil, hayatımızın her safhasında yeri doldurulmaz roller üstleniyor. Yanımızda ailelerimizle birlikte hep hocalarımız, din adamlarımız vardı. Sizlerin mesleğinizin kıymeti ne parayla ne makamla ölçülebilir. Gençlerimizin irşadı, bilgilendirilmesi konusunda da en büyük sorumluluk yine sizlere düşüyor. Hademe-i Hayrat olmak şüphesiz her babayiğidin harcı değildir. Günümüzde bunun zorluklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığı modern çağda, tüm ilim erbabının sorumluluğu da artmaktadır.

"Önlem almazsak bizim de bu sıkıntıları yaşamamız muhtemeldir"

Allah'ın lütfuyla cahiliye bataklığından kurtulanlar insanlığın kutup yıldızları haline gelmişlerdir. Dünyanın içinde bulunduğu zor süreç, İslam'ın hayat veren ilkelerini ortaya koyuyor. İnsanlık onca imkana rağmen manevi bakımdan giderek daha fazla irtifa kaybediyor. Materyalist ideolojiler, sosyal açılardan felakete sürüklüyor. Bunun işaretlerine pek çok alanda şahit oluyoruz.

Kimi Batılı ülkeler uyuşturucu kullanımının, kadına şiddetin en çok görüldüğü yerlerdir. Kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik suçlar bu ülkelerin sicilinin belki de en kötü olduğu konulardır. Toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların desteğiyle yok ediliyor.

Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride bizim de bu sıkıntıları yaşamamız muhtemeldir. Önümüzdeki haftalarda sunacağımız anayasa değişikliği teklifimiz bu yönde atılacak önemli bir adımdır.

"Bu değişiklik önerisiyle aile müessesini korumayı hedefliyoruz"

Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken diğer yandan da aile müessesini korumayı hedefliyoruz. Aile kurumuyla alakalı özellikle 140 bini aşan siz değerli hocalarıma büyük görev düşüyor. Sadece cami değil, özellikle minderden sürekli olarak her cuma bunu işlemeniz öyle zannediyorum ki bizler için vazgeçilmez bir görevdir. Milyonlar sizi sürekli dinlemekte, ve sizden onlara yapılan çağrı özellikle aile kurumumuzu güçlendirmenin en önemli nasihat mekanizması olacaktır. Güçlü aile, güçlü millet. Güçlü aileleri kurduğumuz anda milletimiz güçlenecektir.

"Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz"

Meksika'da bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Ülkemizde de çalışmaları yürütenler var mı? Var, ama bu çalışmaların karşısında biz dimdik duracağız ve bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz. Bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Hiçbir mümin başkasından banane diyemez. Hiçbir Müslüman dünyadaki zulüm ve kötülüklere kayıtsız kalamaz. Dolayısıyla her mümin diliyle ve kalbiyle kararlı şekilde kötülükle mücadele etmek suretiyle bundan mükelleftir.