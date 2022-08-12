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Gündem Başkan Erdoğan: Böyle milletlerin ayakta kalması imkansızdır
Gündem

Başkan Erdoğan: Böyle milletlerin ayakta kalması imkansızdır

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Kitap ve kütüphaneyle irtibatı kopan milletlerin ayakta kalması imkansızdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 16:18:00 - 2022-08-12 16:33:08
Başkan Erdoğan: Böyle milletlerin ayakta kalması imkansızdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yıl sonunda 100 milyon hedefi

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphane kurulmasını sağladık. 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Kitap sayısını da 70 milyona çıkardık, inşallah yıl sonunda 100 milyona çıkaracağız. Sene sonuna kadar Rami Kışlası'nı da büyük bir kütüphaneye dönüştüreceğiz.

Bizim millet olarak bir medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya etme sevdamız varsa bunu kütüphaneler olmadan yapamayız. Binlerce yıla sahip medeniyetimizin esası tefekkür, ilim, irfan ve kitabın-hikmetin rehberliğinde yol yürümektir.

Kimi yazar ve düşünürler ise cenneti envaiçeşit kitapla dolu görkemli bir kütüphaneye benzetmişlerdir. Bu teşbihin sebebi kütüphanelerin bilgiye, erdeme, öğrenmeye ve ilim tahsiline açılan kapı, hakikatin bilgisine giden yollardan birisi olmasıdır.

Her kitap bir alimdir, dosttur, alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu" buyuran inancımız bize beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı tavsiye ediyor.

"Bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdı"

Açılışını yaptığımız bu güzel eserin bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdığına inanıyorum. Ecdadımız kurduğu medrese ve kütüphanelerle tüm dünyayı aydınlatıyordu. Kitap ve kütüphaneyle irtibatı kopan milletlerin ayakta kalması imkansızdır.

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