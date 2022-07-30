Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ordu'yla beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Ülke ve millet sevdası yüreğimizde oldukça dünyaya sığmayız.

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi 2053 vizyonuna da sizlerle birlikte hazırlayacağız.

Geleceğimizi ipotek altına soktular. Ancak bugün tüm dünya krizin pençesindeyken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız var ancak biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Yıllarca bu ülkeyi, milli iradeyi yok sayarak, darbelerle demokrasimizi yaralayarak, yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek engellediler.

CHP'nin karneyle benzin dağıtılan, ekmek dağıtılan dönemleri vardı. Bizim iktidarımızda hamd olsun böyle şeyler yok.

"20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş"

Terörün belini kırdık. Artık terör diye bir bela yok. Büyük davanın son temsilcisi olarak bundan 21 yıl önce sizlerin huzuruna geldik. Gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş.

Karşımdaki bu gençler 20 yaş ve altı. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçilme yaşıydı. Biz bunu 18'e indirdik. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren iktidar AK Parti olmuştur.

Ordu'ya da Giresun'a da böyle bir havalimanı yakışırdı. Aşkınan koşan yorulmaz. İşte biz de bunu yaptık. Demek ki oluyormuş.

Pankarttaki mesajı hatırlattı

Artık bu ülkeyi de, bu milleti de 20 yıl öncesine geri götürmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye üzerine hesapları olanların, hangi hesaplar içerisinde olduklarını biliyoruz. Her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık.

Şimdi önümüzde 2023 var. Hedeflerimize ulaşarak, ve kazanımlarımızdan taviz vermeyerek atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya ve yepyeni bir gelecek olduğunu göreceğiz.

Karşımda bir pankart var. "Fındık dalda tekleme, Altılı masa Ordu'dan oy bekleme." Benim Ordu'm böyle işte. Haddini bildirir.

"Bunu kendisi de kabul etti"

Bunlar elit görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastanesi Ordu'ya yapıyoruz. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Ama seçimden sonra buna 'Emekli CHP Genel Müdürü'nü de eklemesi gerekiyor. Yıllardır kendisine, yalan siyasetini bırak dedik ama dinletemedik.

Bunların milletin değerleri, dertleriyle ilgili bir dertleri yok. Sıkıntıya düştüklerinde bir köşeye çekilip kahvesini yudumladığını 15 Temmuz'da gördük. Bu kadar yüreksiz çıkmaları bize dokundu.

Fındık alım fiyatları açıklandı

Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te birini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.