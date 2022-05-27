Başkan Erdoğan: Eğer 15 dakika geç kalsaydım karşınızda olamayacaktım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "DEİK Merkez Ofisi Açılışı" ve "Ustalara Saygı Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'yi istihdam, üretim cari fazla yoluyla büyütme anlayışı üzerine kurulu ekonomi planının en büyük garantisi sizsiniz.

Bu ülkenin gelişmesi büyümesi için istihdam yaratan herkes takdire şayandır.

Bizim için olmaz denilen Marmaray'ı denizin altından girip milletimizin hizmetine sunduk.

Aynı şekilde Avrasya'yı milletimizin hizmetine açtık.

Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprülerini yaparak hizmete aldık

Bu işin finali de Çanakkale Köprüsü'nü de yapmak suretiyle oraya imzayı attık. Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa'yı bir kez daha bağladık.

Aşkınız varsa ve ülkeye birşey yapma arzunuz varsa yaparsınız.

Türkiye öyle bir muhalefet ile başbaşa ki, sadece muhalefet yapmak değil, akılları bulandırmaktan başka bir yaptıkları yok.

"1960'larda Menderes'e denileni şimdi bana diyorlar"

1960'lı yıllarda ne dedilerse bugün de aynısını söylüyorlar. Rahmetli Menederes için uçaklar dolusu altın yurt dışına kaçırdı demişlerdi. Şimdi de benim için aynı ifadeleri kullanıyor. Utanmadan kaçacak diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız, ama sen tankların arasından kaçtın. FETÖ'cü güvenlikçiler sayesinde Bakırköy Belediyesi'ne kaçtın. Keyif kahvesi içtin. Ben ise eğer 15 dakika geç kalsaydım belki karşınızda olmayacaktım. Rabbimin takdiri ne ise o olur.

Benim için Vakıflara para aktarıyor diyen Bay Kemal'den aldığım tazminatları TÜRGEV gibi vakıfları gidiyor. Böylece bir hayra yarıyor.

Kur ve enflasyon sorununun üstesinden geleceğiz. İnsanlarımızın sıkıntısı olan refah düzeyi konusunda iş dünyamızın da desteği ile bu kısır döngüyü kıracağız.

Unutmayın hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi su alır bir tehlike geçirirse bunun sonuçlarını hep beraber yaşayacağız.

Biz tüm gücümüzle ülkemizi daha iyi seviyelere getirmek için çaba harcıyoruz. Üretim, istihdam ve ihracaatta çok iyi durumdayız.

Cari açık ve bütçe dengelerindeki bozulmasının tek nedeni bazı kalemlerde 4 ila 10 kat artan enerji giderleridir.

Tarımda bereketli bir yıl bekliyoruz. Enerjide çok daha iyi noktaya gideceğiz. Turizmde güzel bir sezonun yaşanacağı izlenimini alıyoruz.

Ülkemizdeki mandacı zihniyetlerin söylemlerine de asla taviz vermeyeceğiz. Mahda heveslileri 1923'de başaramadılar 2023'te de başaramayacaklar. Bizim uyguladığımız ekonomi programına güvenin. Bize hala önceki formülleri getirenler ya zır cahil ya da haindir. Biz bunun sonunda ülkemizi nereye çıkartacağımızı biliyoruz.