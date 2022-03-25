Başkan Erdoğan: Türkiye bu sorunu da aşacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

3 yıldır gelemediğimiz Tokat'ı özlemişiz. Görüyorum ki Tokat da bizi özlemiş. Onları gönülden selamlıyoruz. Bugün tamamlanan eserlerin resmi açılışları için birlikteyiz. Bugün hem şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri sizlerin takdirine sunmaya hem de yeni hedefleri görmeye geldik.

Onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum

13 yıl önce yine 25 Mart günü vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi hayırla yad ediyorum. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe, hep Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

Kardeşlerim şu coşkunuz şu ihtişamınız bir şeyi ortaya koyuyor. Siz diyorsunuz ki biz Tokat olarak biriz, beraberiz hep birlikte Türkiye'yiz.

Gerekli mesajlarımızı verdik

Tokat olarak biz biriz, beraberiz kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz diyorsunuz. Sadece şehirlerden bir şehir değildir Tokat. Burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin 3. kalabalık şehriydi Osmanlı zamanında. Ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Tokat önemli bir merkezdi.

Birbirimize daha çok kenetleneceğiz bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. İşte dün ben Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık mesajlarımızı verdik. Bugün buradayım.

5 milyar liralık eser hizmete alınacak

Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ın hak ettiği hizmetleri vermeye önem veriyoruz. Anadolu'nun ilk üniversitesi de Tokat sınırları içerisindedir. Ülkemiz eğitiminde öncü rol almıştır. Vatan savunması yolunda gözlerini kırpmayan nice yiğitleri koynundan çıkarmış şehirdir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz.

Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimiyle siftahını yaptığımız Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz. Bu havalimanının yıllık 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi var. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı elbette havalimanı değil.

20 yılda 47 milyar lira yatırım

Sağlıkta Devlet Hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkezde ve ilçelerimizdeki spor tesislerinin, gölet, atık su tesislerinin resmi açılışlarını bugün bu meydandan gerçekleştiriyoruz.

Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını hizmete açıyoruz. Tokat belediyemizin hayata geçirdiği eserlerin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu eserlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız eserler. Son 20 yılda Tokat'a yaptığımız eserleri saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz. Bu yatırımların toplam bedeli 47 milyar lira.

Geçen hafta 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli rüzgar altındaydı. Şifa bulduk. Henüz atlatamadık. Yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Bu şifa bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır.

Birileri laf üretir biz iş üretiriz. Haziran 2023'te yeni bir destan yazacağız. Ziya Paşa ne diyor, Eşek ölür kalır semeri, İnsan ölür kalır eseri. TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptık. İnşası süren 296 konutu da bu yıl tamamlıyoruz. Tokat'a 6 millet bahçesi kazandırıyoruz.

Muhalefet konuşuyor. Çanakkale'de dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık. Muhalefeti açılışa davet ettik. Bay Kemal gelmedi, yanındakiler gelmedi. Biz milletimizle açılışı birlikte yaptık.

Ekonomide büyük bir mücadele veriyoruz

Gençler siz TEKNOFEST gençliğisiniz. Biz de bu aziz millete layık olmaya gayret ediyoruz. Gerektiğinde vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah'a sonra milletimize güvendik.

Ekonomide büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu sürecin de sancılarını yaşıyor. Bedellerini ödüyoruz. Bu alanı da milletimizin başarı hanesine yazacağız. Salgın dönemiyle birlikte dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını gördük.

Hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacağız

Türkiye nasıl salgının üstesinden geldiyse hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır. Çevremizde yaşanan güvenlik krizleri hepimiz için ibret vesikası. Vatandaşları enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Fiyat artışlarındaki yükün omuzlarınıza indiğini biliyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, hedeflerimize yürürsek bizi müreffeh bir gelecek beklediğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Süreci fırsata dönüştürdük

Günü birlik sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Ekonomiden yaşanan çalkantılar tüm dünyada. Bizim diğerlerinden farkımız, biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Asgari ücrette yaptığımız zamla en yüksek zammı yaptık. Bunun için diyorum ki 2023 çok önemli. Türkiye, 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz