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Siyaset

Başkan Erdoğan konuştu! Bakan Soylu coşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili sözleri salonda ayakta alkışlanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ayağa kalkarak salonu coşturması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:44:00 -

AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin konularla ilgili konuştu. Konuşmasında Başkan Erdoğan'ın, "Ayasofya Kebir Camii'yi cuma namazı ile ibadete açtık" demesi üzerine salonda alkış tufanı koptu. Bunun üzerine Bakan Süleyman Soylu, ayağa kalkalarak alkışına devam edince bütün salon ayakta alkışlamaya başladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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