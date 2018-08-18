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Başkan Erdoğan, konuşmasını bu duayla bitirdi

AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde partililere hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını Peygamber Efendimiz'İn Uhud Duası ile bitirdi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:56

AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde partililere hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını Peygamber Efendimiz'İn Uhud Duası ile sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre'de tüm Türkiye'ye hitap ederek, 81 milyon vatandaşın desteğini arkalarında hissettiklerini belirtti.

YABANCI ÖĞRENCİLER TABLO HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından sahneye davet edilen yabancı öğrenciler, Erdoğan'a bir tablo hediye etti.

Davet edilen yabancı öğrenciler dına söz alan gençlerden biri, "Dünya huzur barış isterken bu kongre AK Parti kongresi değildir. Bir dünya lideri olarak sizleri selamlıyoruz" dedi.

Erdoğan'a hediye edilen tablonun üzerinde "men sabera zafera" (Sabreden kazanır) yazıyor.

 

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:56
  1. AK Parti 6. Olağan Kongresi
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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