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Siyaset Başkan Erdoğan Kongo'ya geldi
Siyaset

Başkan Erdoğan Kongo'ya geldi

Başkan Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 18:50:00 -
Başkan Erdoğan Kongo'ya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi.

Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Murat Ülkü karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Kinşasa'ya geldi.

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