Başkan Erdoğan, Kırgızistan'a gitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'TUR' uçağı ile Kırgızistan'a hareket etti.01 Eylül 2018 Cumartesi 10:52
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bazı ilgililer uğurladı.
HULUSİ AKAR DA ERDOĞAN'A EŞLİK EDİYOR
Özel uçak "TUR" ile saat 10.35'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kırgızistan'a gitti.
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