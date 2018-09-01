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Başkan Erdoğan, Kırgızistan'a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'TUR' uçağı ile Kırgızistan'a hareket etti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:52
Başkan Erdoğan, Kırgızistan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı ErdoğanAtatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bazı ilgililer uğurladı.

HULUSİ AKAR DA ERDOĞAN'A EŞLİK EDİYOR

Özel uçak "TUR" ile saat 10.35'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kırgızistan'a gitti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:52
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  5. İstanbul Valisi Vasip Şahin
  6. Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
  7. TC-TUR uçağı
  8. Emine Erdoğan
  9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  10. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  11. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  12. Aile
  13. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  14. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  15. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  16. Kırgızistan

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