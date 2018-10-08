Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu: CHP ne yerli ne milli

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün süren AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Erdoğan, “Bizi üzüntüye gark eden zihniyetin en büyük temsilcisi anamuhalefet partisi CHP’dir. (Kılıçdaroğlu) Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin” dedi. Başkan Erdoğan eleştirilerine şöyle devam etti:

Bunun adı alçaklıktır!

“Biz, en kritik dönemlerde düşmanlarımızın safında yer alanlardan, onların bize yönelmiş siyasi ve ekonomik silahlarına adeta cephane taşıyanlardan muzdaribiz. Anamuhalefet partisi her zamanki gibi safını ülkesinin ve milletinin değil, karşı tarafın yanında belirleyerek, hezeyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bunun adı muhalefet değildir, bunun adı fırsatçılık bile değildir. Milletin geleceğine umutla bakmaya ihtiyaç duyduğu dönemde bühtanlarla, umut cellatlığı yapmanın adı olsa olsa alçaklıktır.

IMF’yi getiren İnönü, gönderen biziz

Türkiye, 1960 darbesinin ardından IMF’nin pençesine düşmüş ve AK Parti’ye kadar da kurtulamamıştır. İlk IMF anlaşmasının altında darbe yönetiminin başı Cemal Gürsel’in, onu takip eden 4 anlaşmanın altında da devrin CHP Genel Başkanı İnönü’nün imzası vardır Bay Kemal, bunu da öğren. Biz görevi unutmayın 23,5 milyar dolar IMF’ye borçla devraldık. 2013’te ne yaptık, tamamen sıfırladık. Bunu yapan Bay Kemal biz değil miyiz? Bırakın onu, ondan sonra onlar bizden borç istediler, 5 milyar dolar borç istediler. Hatta, ben o zamanki arkadaşlara ‘verelim’ dedim. Baktılar ki çılgın Türkler yine azıttı, vazgeçtiler. Bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır.

CHP 70 yıllık ilkel zihniyetin adı

Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP’nin geçmişi daha vahim siyasi ve ekonomik sabıkalarla doludur. Bir parti düşünün, Amerikan yardımını sevinç naralarıyla karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yılı aşkın süreye rağmen, hâlâ aynı zihniyette ısrar ediyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş, siyasi ve ekonomik mantık değişmiş ama CHP hiç değişmemiş. Bunun adı istikrar değil, ilkelliktir. Bugün Türkiye, IMF’nin kredi desteğine ve buna bağlı teknik yardımına ihtiyaç duyabileceği seviyenin hamdolsun çok ama çok uzağında duruyor. 2019 mahalli seçimlerinde CHP’nin bir kez daha boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum.

Boşaltmak için af çıkarılmaz!

MHP’nin af teklifine de değinen Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Geçmişte çok aflar çıkarıldı. ‘Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz...’ Biz böyle düşünemeyiz. Bizim bu tartışma konularında öncelikli ölçümüz maşeri vicdandır. Şu veya bu kesimin, şu veya bu şahsın çıkarına, faydasına ama milletimizin ortak hissiyatına aykırı hiçbir iş bizim için makbul değildir. Gündemimize gelen meseleler konusunda önce vicdan terazimizde tartmadan alelacele kararlar vermeyeceğiz. Geçmişte yapılan ve milletimizin vicdanını yaralayan yanlışlara biz düşmeyeceğiz. Adaleti tesis hukukla olur, anlık ayak üstü düzenlemelerle değil. Adaletin tesisi farklıdır, o hukuktur, yasal düzenleme de değildir. Hukuk, hakların sahibine iadesidir. Biz bunu korumaya mecburuz.”

‘Suudi gazeteci olayının peşini bırakmayacağım’

Başkan Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili, “Cumhurbaşkanı olarak takibindeyim, kovalıyorum, buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya bizler bildireceğiz” dedi. Erdoğan, Kızılcahamam toplantısının kapanış konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, İstanbul’da savcılığın bu işin takibinde olduğunu, takibin çok yönlü yürütüldüğünü belirtti. İşin polisiye ve istihbarat takibinin de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, özellikle İstanbul’da havalimanlarından giriş çıkışların hepsinin incelendiğini bildirdi. Erdoğan, bu takiplerin sonucunda savcılığın ne gibi bir karar vereceğini, ne gibi bir açıklama yapacağını beklediklerini söyledi. Erdoğan, Kaşıkçı’yı çok eski tanıdığını, bu olayın Türkiye’de olmasının üzücü olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Üzücü bir olay

“Beklentim hâlâ iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Nişanlısının bu süreç içerisindeki beklentisi o da ayrı bir konu. Ama ben inanıyorum ki bu dünyada, özellikle bizim ülkemizi kastediyorum, bu tür bir şeyin olması hususunda özgürlüklerin takipçisi olanlar, düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Ben de Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya da bizler bildireceğiz.” Kaşıkçı’nın Büyükelçilikten çıkış görüntüsünün olup olmadığına ilişkin bir soruya Erdoğan, şu cevabı verdi: “Büyükelçiliğe giriş çıkışlar vesaire bütün bunların hepsi şu anda inceleniyor, takip ediliyor. Havalimanından çıkışlar, gelişler... Hepsi takipte. Kontrolünü emniyetimiz olsun, aynı zamanda polis teşkilatımızın çeşitli birimleri kovalıyor. Göreceğiz, süratle de buradan bir netice alalım istiyoruz.”

Bahçeli ile görüşebilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka soruya karşılık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin Macaristan dönüşü olabileceğini bildirdi. “MHP’nin af teklifi dışında, AK Parti başka bir teklif mi hazırlayacak? Açıklamanızdan bunu mu anlamalıyız?” sorusuna Erdoğan, “Hayır, yani o affı nereye kadar paylaşırız, nereye kadar paylaşmayız, bu konuda şüphesiz ki bir duruşumuz, görüşümüz olacaktır” cevabını verdi.