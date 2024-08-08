Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

GÜNDEM FİLİSTİN

Liderlerin görüşmesindeki ana gündem, Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. İşgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımların olması bekleniyor.

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ

Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de değerlendirilecek.

Geçen yıl 1 virgül 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için görüş alışverişinde bulunulacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO